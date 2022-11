Fun Radio s'associe à France Montagnes pour l'événement "La montagne ça vous gagne ! Le Before"

Vivez pendant trois jours de nombreuses expériences en rapport avec la glisse. La montagne ça vous gagne ! Le Before, à ne surtout pas manquer, s'installe à Paris, à Ground Control avec Fun Radio. Durant cet événement, il vous sera possible de partager une expérience immersive au cœur de la montagne française grâce à l'association France Montagnes (connue pour son iconique slogan).

Plusieurs animations viendront jalonner ces trois journées intenses (dégustation de produits du terroir, initiation au ski et au bobsleigh avec des simulateurs dédiés, etc.). Une jolie manière de lancer de façon festive et originale la saison d'hiver 2022/2023 - à quelques mois de Tomorrowland Winter - et ainsi mettre en lumière la montagne à Paris.

De nombreux invités viendront participer à cet événement. On note la présence de Trinix, Mr Tout Le Monde, A touch of Tomorrowland Winter X Alpe d’Huez et les DJ résidents Fun Radio (Matt et Mico C viendront mixer). Vous l'aurez compris, La montagne ça vous gagne ! Le Before s'annonce comme un pur moment de détente et de déconnexion dans la capitale.