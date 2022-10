VIDÉO - Rihanna dévoile l'envoûtant (et émouvant) "Lift Me Up" pour "Black Panther : Wakanda Forever"

Dire que cette chanson est attendue est un doux euphémisme. Lift Me Up, nouveau morceau de Rihanna, vient enfin d'être dévoilé à l'occasion de l'arrivée dans les salles de cinéma, le 9 novembre prochain, du nouveau long-métrage signé Marvel, Black Panther : Wakanda Forever. Une très jolie ballade acoustique sur laquelle on entend la douce voix de Rihanna qui nous avait tant manqué depuis six ans.

Cette musique apparaît bel et bien dans le film - à un moment très touchant - que Fun Radio a pu découvrir en avant-première, mais dont nous ne pouvons pas parler pour le moment. Une jolie manière pour l'artiste barbadienne de revenir. Un hommage clairement assumé à l'acteur Chadwick Boseman, décédé en août 2020 d'un cancer. "Rihanna a été une source d'inspiration pour moi, donc l'entendre transmettre cette chanson est un grand honneur", a confié Tems qui a signé les paroles. Lift Me Up n'est pas le seul morceau que Rihanna chante pour le film. Un deuxième, plus up-tempo, est dévoilé lors du générique de fin.

Pour rappel, la chanteuse devenue maman cette année, reviendra sur scène lors du Super Bowl en février prochain. Un retour extrêmement attendu qui devrait marquer l'arrivée imminente de son prochain album, six ans après le dernier Anti.