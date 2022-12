I love Techno 2023 : dates, artistes, prix... Ce qu'il faut savoir

Un festival emblématique. I love Techno revient à Montpellier du vendredi 7 avril au dimanche 9 avril avec Fun Radio. Le rendez-vous musical, créé en 1995, prendra place à l’Opéra Comédie, le 8 au Parc Expo et le 9 à la Halle Tropisme.

Et pour cette 10e édition française, de nombreux artistes viendront illuminer le lieu. On note ainsi la présence de Acid Arab, Deena Abdelwahed, Charlotte de Witte, Vitalic, Mind Against, Trym, Carlita, Syreeta, mais aussi DJ Tennis, Pablo Bozzi et Lisa More. Un joli moyen de célébrer le retour des beaux jours durant cette saison printanière.

Si vous souhaitez assistez à cet événement et vivre un moment d'exception dans les 3 lieux proposés, rendez-vous sur le site Internet ilovetechnoeurope.com pour récupérer les dernières places disponibles. Les prix commencent à 25 euros pour un pass à la journée et peuvent aller jusqu'à 79 euros pour un pass 3 jours.