Tomorrowland 2023 : "Adscendo – A Digital Introduction", une expérience numérique inédite

Tomorrowland est bien décidé à nous faire rêver encore longtemps. Le prestigieux festival de musique électronique belge prépare sa prochaine édition qui arrivera l'été prochain avec Fun Radio. Un événement hautement attendu qui misera sur un thème particulièrement innovant : Adscendo.

Une référence directe à l'astrologie qui laisse donc penser à une décoration très attrayante comme savent proposer les organisateurs depuis la création du lieu de fête en 2005. Toujours aussi ambitieux, ces derniers proposeront un avant-goût aux festivaliers grâce à un concept inédit en janvier 2023. Baptisé Adscendo – A Digital Introduction, il lèvera un coin du voile sur le thème du festival et la mainstage [scène principale, ndlr] Adscendo de 2023. Des sets exclusifs de Afrojack, Amber Broos, Amelie Lens, Ape Rave Club, Armin van Buuren, Dom Dolla, James Hype, Kölsch, Like Mike, Mandy, R3HAB, Sunnery James & Ryan Marciano, Tale Of Us ou encore W&W seront proposés aux fans.

"Tous les festivaliers qui se préinscriront pour la vente des billets de Tomorrowland Belgique 2023 pourront prendre part gratuitement à cette expérience numérique. Les participants à l’événement numérique de fin janvier seront les premiers à découvrir la programmation complète de l’édition estivale de 2023", précise le communiqué de presse. Les préinscriptions pour cette édition de Tomorrowland débuteront mercredi 7 décembre à partir de 15h sur le site adscendo.tomorrowland.com.