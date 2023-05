INVITÉ FUN RADIO - "Je suis un gros beauf du Sud-Ouest avec des fanfares", dit Patrick Sébastien

"On dit tellement de conneries sur moi que je préfère les dire moi-même." Son franc-parler et son image de personnage populaire ont fait de lui l'un des animateurs les plus appréciés des Français. Patrick Sébastien, incarnation même du divertissement pendant plus de 25 ans France Télévisons, dévoile un nouvel album plein d'humour. Baptisé Putain, c'est génial, le disque se veut être fédérateur et embarque avec lui des titres légers. Souvent caricaturé sur son image de personnage "beauf", il a désormais décidé d'en jouer et de l'assumer pleinement.



"Je me suis réveillé un matin et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse [cet album caricatural, ndlr]. Ils se foutent de ma gueule, mais je vais le faire moi-même (...) Ce qu'il y a de bien quand même, c'est l'autodérision. D'être imité, pour moi, c'est un cadeau (...) Moi, je suis un gros beauf du Sud-Ouest avec des fanfares", avoue Patrick Sébastien au micro de Fun Radio.

Désormais éloigné des plateaux télé, l'artiste de 69 ans se concentre essentiellement sur la musique et l'écriture, ses deux passions.