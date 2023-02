INVITÉ FUN RADIO - Philippe Lacheau à propos de "Alibi.com 2" : "Convaincre Arielle Dombasle n'a pas été évident"

Une suite qui s'annonce hilarante. Philippe Lacheau revient au cinéma avec un nouveau film, Alibi.com 2. Celui-ci réunit à l'écran de nombreuses personnalités (acteurs, chanteurs, humoristes) parmi lesquelles Pascal Obispo, Gad Elmaleh, JoeyStarr, Alexandra Lamy, Philippe Lellouche, Redouane Bougheraba, mais aussi Arielle Dombasle que Philippe a réussi à convaincre.

"Cela n'a pas été évident. C'était un peu gênant, car elle ne me connaissait pas du tout. Cette femme est incroyable. Elle est d'une gentillesse incroyable, mais aussi un peu dans son monde. Et à la fin, j'ai l'impression qu'elle ma dit 'oui', mais pour me faire plaisir en fait", a expliqué le comédien de 42 ans.

Le premier volet avait connu un véritable succès puisqu'en seulement quelques jours, le film avait attiré plus d'un million de spectateurs dans les salles. Cette suite espère donc faire mieux. "On aimerait bien battre Bienvenue chez les Ch'tis", a déclaré avec humour Philippe Lacheau au micro de Fun Radio. Alibi.com 2 est à découvrir le mercredi 8 février au cinéma.