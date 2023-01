VIDÉO - PlayStation 5 : Sony vient-il de teaser "Uncharted 5" ?

Serait-ce le grand retour de Nathan Drake ? Pas si sûr. Sony a dévoilé ce lundi 30 janvier une vidéo mettant en avant nombre de ses jeux afin de célébrer la fin de pénurie de la PlayStation 5. On découvre ainsi dans ce trailer, avoisinant la minute, certaines des plus grandes licences vidéoludiques de Sony. Ghost of Tsushima, God of War, Horizon Forbidden West, Spider-Man 2, Gran Turismo 7 et bien d'autres apparaissent à l'écran.

Mais ce qui a particulièrement retenu l'attention des internautes, c'est l'apparition d'un mystérieux jeu qui laisse à penser au retour de l'une des plus belles licences de la firme japonaise... Uncharted. En effet, on y voit une jeune femme, s'enfoncer dans une grotte, avec un sac à dos, torche à la main. Cette dernière semble se diriger vers un étrange artefact sur lequel on la voit souffler. Tout cela pourrait donc laisser à penser au fameux retour de Lara Croft dans Tomb Raider dont on sait le développement du titre depuis plusieurs mois.

Mais puisque ce trailer met en avant principalement des exclusivités Sony, l'idée d'un nouvel épisode de sa série culte Uncharted semble plus cohérente. Il est d'ailleurs à noter que la jeune femme qu'on aperçoit présente de fortes similitudes physiques avec Cassie Drake qui n'est autre que la fille de Nathan Drake. On a pu l'apercevoir (et l'incarner très rapidement) à la fin du 4e volet. L'idée qu'elle suive les traces de son père aventurier avait été fortement dévoilée. Pour savoir si tout cela est bien vrai, il faudra malgré tout se montrer patient car, pour l'heure, PlayStation n'a pas communiqué sur cela et le fera très probablement dans les prochains mois si c'est avéré.

Naughty Dog ne supervise plus le projet

La licence mettant en avant l'explorateur Nathan Drake a été créée en 2005 et a vu l'apparition de notre héros en 2007 sur PlayStation 3 avec Uncharted: Drake’s Fortune. S'en sont alors suivis trois autres épisodes, tous plus passionnants les uns que les autres. Le dernier, Uncharted 4: A Thief's End, sorti en 2016, marquait la fin d'une mémorable aventure. Neil Druckmann, coprésident du studio Naughty Dog avait expliqué en avoir terminé avec la licence dont Sony détient les droits.

"Pour nous, Uncharted a été un succès incroyable. Uncharted 4 était l’un de nos jeux les plus vendus (16 millions d'exemplaires écoulés). Nous sommes en mesure de mettre notre dernier coup de pinceau sur cette histoire et de dire que nous avons terminé. Nous allons de l’avant", avait-il déclaré. Si projet il y a, celui-ci ne sera donc plus supervisé par Naughty Dog, mais par un autre studio qu'on ne connaît pas pour le moment.