iPhone 15 : prix, modèles... Ce qu'il faut retenir de la keynote Apple

L'iPhone 15, un petit bijou de technologie. Chaque année, Apple propose une version améliorée de son smartphone, dont le premier modèle a vu le jour en 2007, et espère conquérir ses nombreux utilisateurs grâce à une pléthore de nouveautés. Conscient de l'attente gigantesque autour de ses produits, le géant californien innove avec des puces et objectifs toujours aussi performants.

Ainsi, cet iPhone 15 est doté d'un nouveau chargeur universel dit "USB-C", une obligation mise en place par une lois européenne. "Désormais, le même câble peut charger votre Mac (ordinateur), votre iPad (tablette), votre iPhone et même vos AirPods pro de deuxième génération (écouteurs sans fil)", a expliqué Kaiann Drance, vice-présidente du groupe californien.

On retrouve, de la même manière que les précédentes versions, deux modèles proposés : iPhone 15 (qui bénéficie d'un écran OLED de 6,1 pouces) et iPhone 15 Plus (qui dispose d’un grand écran de 6,7 pouces). Le nouveau smartphone du géant Américain embarque avec lui la puce A16 Bionic déjà présente dans l'iPhone 14 Pro, mais également la puce U2 Ultra Wideband, permettant une meilleure localisation. Côté photo, l'iPhone 15 propose un meilleure rendu pour les amateurs d'image puisque le grand capteur de 48 millions de pixels, permettant de zoomer de façon plus importante, fait son apparition.

Le design reste quasi-inchangé par rapport à la version précédente. On note de nouveaux matériaux sur les bords, légèrement plus arrondis, permettant ainsi une meilleure prise en main. Cinq couleurs sont disponibles : noir, bleu, vert, jaune et rose.

Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir un smartphone encore plus performant, Apple propose également sa gamme pro avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.



Quels sont les prix ?

Apple proposera donc, le 22 septembre, les prix suivants pour ses produits :

- iPhone 15 : 969 € (128 Go), 1 099 € (256 Go) et 1 349 € (512 Go).

- iPhone 15 Plus : 1 119 € (128 Go), 1 249 € (256 Go) et 1 499 € (512 Go).

- iPhone 15 Pro : 1 229 € (128 Go), 1 359 € (256 go), 1 609 € (512 go) et 1 859 € (1 To).

- iPhone 15 Pro Max : 1 479 € (256 Go), 1 729 € (512 Go) et 1 979 € (1 To).