PlayStation Plus : découvrez les nouveaux prix (exorbitants)

Une augmentation importante. Le PlayStation Plus met à jour ses prix et risque de provoquer la colère de certains joueurs. À partir du 6 septembre, Sony proposera de nouveaux tarifs pour son service en ligne permettant de récupérer de nombreux jeux. Cette hausse de prix touchera, pour le moment, uniquement les abonnements annuels et s'appliquera aux trois types d'offres.

Ainsi, on retrouve la formule Plus Essential au prix de 71,99 € par an (contre 59,99 €) , la formule Extra au prix de 125,99 € par an (contre 99,99 €) et la formule Premium au prix de 151,99 € par an (contre 119,99 €). Une augmentation que Sony justifie par la qualité de ses titres disponibles dans ses offres.

"Cet ajustement de prix nous permettra de continuer à proposer des jeux de haute qualité et des avantages à valeur ajoutée à votre service d'abonnement PlayStation Plus", explique le constructeur japonais dans un communiqué de presse. Ces nouveaux tarifs, concernant les abonnements annuels, seront effectifs à compter du 6 septembre.