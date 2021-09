"La Story des Marsellais" : ce qui vous attend avec Greg (Bebew) et Paga sur Fun Radio

Bebew et Paga créent l'événement sur Fun Radio. Les deux complices du programme phare de W9 Les Marseillais prennent le contrôle de notre antenne une fois par mois. Le but ? Proposer une émission inédite dans laquelle ils reviennent avec humour et autodérision sur les coulisses de leur vie de candidat de télé-réalité.

De la bonne humeur, des affrontements, des confidences et beaucoup de fous rires vous attendent dès le dimanche 26 septembre à partir de 21 heures sur Fun Radio. Plusieurs séquences, très drôles, viendront jalonner les 3 heures de show de Bebew (Greg) et Paga. Auditeurs et auditrices affronteront le duo sur différents jeux afin de remporter d'innombrables cadeaux via une séquence particulièrement savoureuse, celle du "battle".

Les deux Marseillais répondront sans détour sur leur vie de candidat de télé-réalité. Proposeraient-ils à leurs futurs enfants de suivre leur trace dans ce milieu parfois sujet à des clichés ? Avec quels candidats s'entendent-ils le mieux ?

Tout autant de questions auxquelles les deux amis tenteront de répondre sur l'antenne de Fun Radio en compagnie d'Alice, que vous pouvez retrouver chaque dimanche de 21 heures à minuit dans La Story d'Alice.