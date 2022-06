Lady Gaga : bientôt à l'affiche de "Joker : Folie à deux" aux côtés de Joaquin Phoenix ?

Lady Gaga sait parfaitement chanter, mais sait également jouer la comédie. Elle nous l'a prouvé à plusieurs reprises et notamment avec sa sublime interprétation dans A Star Is Born aux côtés de Bradley Cooper. Son jeu d'actrice a époustouflé le grand public, mais aussi la profession. Alors forcément, l'artiste de 36 ans est demandée.

Et visiblement, elle aurait tapé dans l'œil de Todd Phillips, réalisateur du film Joker (sorti en 2019) et producteur justement de A Star Is Born, qui chercherait une actrice pour incarner le personnage d'Harley Quinn - compagne du malfaiteur - dans une suite aux allures de comédie musicale, baptisée Joker : Folie à deux. D'après les informations du Hollywood Reporter, la chanteuse et actrice serait en pourparlers pour intégrer le casting du long-métrage dont la sortie n'a pas encore été dévoilée. Exit donc l'interprétation du personnage à la batte de baseball qui en avait été faite jusqu'ici par l'actrice Margot Robbie dans les films Suicide Squad et Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn).

Pour rappel, le film Joker avait fait sensation lors de sa sortie en cumulant plus de 1 milliard de dollars de recettes au box office mondial. Joaquin Phoenix avait d'ailleurs raflé un Lion d'or pour son rôle lors de la 76e Mostra de Venise. Sur les réseaux sociaux, on a d'ailleurs pu voir une photo de l'acteur découvrant le script de cette suite.