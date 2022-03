Dua Lipa : une première image aux côtés d'Henry Cavill pour le film "Argylle" dévoilée

Entre la chanson et le cinéma, il n'y a qu'un pas. Dua Lipa s'apprête à faire ses débuts d'actrice aux côtés d'Henry Cavill, connu pour son rôle de Superman dans Man of Steel, mais aussi plus récemment de Geralt de Riv dans The Witcher. La chanteuse sera en effet à l'affiche du film Argylle. Un long-métrage d'espionnage dans la veine de James Bond qui s'annonce très surprenant. Il s'agit d'une adaptation du roman du même nom d'Ellie Conway.

Une première photo de l'interprète de Levitating vient d'être dévoilée. On aperçoit la star de la chanson dans les bras de l'acteur britannique. Cheveux courts et arborant une robe dorée à paillettes, Dua Lipa a tout de l'attitude d'une James Bond girl. Le film, réalisé par Matthew Vaughn (Kingsman, Kick-Ass), sortira sur la plateforme Apple TV +.

On retrouvera également les acteurs Samuel L. Jackson, John Cena, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard et Bryan Cranston dans ce casting 5 étoiles. Pour l'heure, aucune date de sortie définitive n'a été dévoilée. Seule chose que l'on sait, le film sortira courant 2022.