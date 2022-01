Le son de la semaine : gagnez votre Xbox Series S avec Fun Radio

Et si la console devenait la vôtre. Comme chaque semaine, l'antenne de Fun Radio fait tout son possible pour vous couvrir de cadeaux. Et à partir de ce lundi 31 janvier, notre station vous offre la possibilité de gagner la Xbox Series S de Microsoft, console de jeux nouvelle génération.

Pour la remporter, rien de plus simple. Il vous suffit d'écouter tous les jours l'antenne de Fun Radio. Une fois que vous entendez le titre The Motto de Tiësto & Ava Max envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS) afin de vous inscrire.

Rendez-vous entre 16h et 19h pour découvrir le nom du gagnant. N'oubliez pas, le son de la semaine peut tomber à tout moment... seulement sur Fun Radio.