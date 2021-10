Le son de la semaine : remportez vos places pour Fun Radio Ibiza Experience

Un concert unique à ne pas manquer. Dans le cadre de notre jeu hebdomadaire, notre antenne vous offre la possibilité de repartir avec vos places (avec transports et hébergement) pour assister à Fun Radio Ibiza Experience le jeudi 21 octobre à l'Accor Arena. Un show d'exception avec une programmation électro particulièrement savoureuse (Martin Garrix, Lucas & Steve, Showtek, Dimitri Vegas & Like Mike, Europa (Martin Solveig et Jax Jones) et Lost Frequencies seront présents).

Pour remporter vos billets, rien de plus simple. Il vous suffit d'écouter chaque jour l'antenne de Fun Radio. Une fois que vous entendez le titre Feel Your Love de Dimitri Vegas & Like Mike, envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS) afin de vous inscrire.

Rendez-vous entre 16h et 19h pour connaître le nom du gagnant. N'oubliez pas, Le son de la semaine peut tomber à tout moment... seulement sur Fun Radio.