Le son de la semaine : remportez votre iPhone 13 en écoutant Fun Radio

Le dernier iPhone rien que pour vous. Grâce à notre jeu hebdomadaire, il vous est possible de remporter ce petit bijou de technologie.

Pour le gagner, rien de plus simple. Il vous suffit d'écouter tous les jours l'antenne de Fun Radio. Une fois que vous entendez le titre Do It To It, d'ACRAZE envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS) afin de vous inscrire.

Rendez-vous entre 16h et 19h pour connaître le nom du gagnant. N'oubliez pas, Le son de la semaine peut tomber à tout moment... seulement sur Fun Radio.