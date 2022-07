Rien n'arrête le duo le plus célèbre du YouTube français. Mcfly et Carlito nous ont régalés avec leur vidéo les mettant en scène à Ibiza avec David Guetta. Les deux amis, vainqueurs du concours d'anecdotes face au DJ français, ont pu mixer dans l'un des endroits les plus majestueux pour tous les fans de musique électronique : l'Ushuaïa Club.

Un lieu mythique qui accueille chaque année en période estivale les plus grands DJ de la planète. Le duo a ainsi pu prendre le contrôle des platines et offrir un mix ébouriffant devant un David Guetta stupéfait. Pour ce faire, les deux youtubeurs ont été accompagnés de Mosimann. L'artiste de 34 ans a en effet aidé les deux DJ en herbe en préparant leur set, mais aussi et surtout en composant avec eux le morceau I Wanna Dance Latina. Un titre énergisant qu'ils n'ont pas hésité à mettre en avant lors de leur show.

Et force est de constater que le morceau commence à rencontrer son public puisque celui-ci se classe à la 7e position des titres "Dance" les plus écoutés sur iTunes en France. Une prouesse de taille que le duo a souhaité partager sur ses réseaux sociaux. Un internaute a également dévoilé une vidéo dans laquelle ont peu entendre le titre tourner en boîte de nuit.