Martin Solveig : "On a un titre avec Jax Jones, il est chanmé"

Europa (Martin Solveig et Jax Jones) en interview dans "Le Studio Fun Radio"

Le Before Tomorrowland Winter - L'intégrale du 24 mars

Le Before Tomorrowland Winter - L'intégrale du 24 mars

Le premier grand festival de musique électro se tient cette semaine à l'Alpe d'Huez avec Tomorrowland Winter. Fun Radio a installé son studio sur place et vous propose de vivre cet événement sur son antenne. De passage dans Le Before Fun Radio, Martin Solveig a confirmé sa volonté de sortir de nouveaux morceaux en 2022 : "Je n’ai pas sorti de titres depuis quelques années, j’ai des fourmis dans les platines."

Parmi ses projets, Solveig compte relancer le projet Europa avec son compère Jax Jones : "On a un nouveau titre ensemble, sincèrement, il est chanmé. J’espère qu’on va pouvoir le sortir vite, comme ça, je pourrai ensuite sortir un peu de titre de Martin Solveig."

Ces derniers mois, le DJ star français a aidé Kungs dans la création de son album Club Azur : "J’ai travaillé sur Never Going Home que les auditeurs de Fun Radio connaissent bien, et puis sur Lipstick. Je ne voulais pas trop le dire parce que pour moi, c’était très important. Je n'avais pas envie que le fait que mon nom apparaisse perturbe un peu le titre qui, pour moi, était une très belle représentation de ce que Kungs avait envie de faire sur l’album."

En attendant d'écouter ses nouvelles productions musicales, Martin Solveig a annoncé sa participation à l'Elektrik Park sur l'Île des Impressionnistes de Chatou les 3 et 4 septembre 2022.