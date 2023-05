Gagnez vos dossards pour la Burn'N'Run !

Le Burn'N'Run

Le SwimRun est une discipline qui a vu le jour dans les pays nordiques il y a une décennie et qui combine un enchaînement de parcours de natation et de course à pieds. A la différence du triathlon qui possède des aires de transition permettant de changer de tenue/matériel, les swimrunners conservent leur tenue et leur matériel sur l’ensemble du parcours. C’est-à-dire qu’ils vont nager avec leurs chaussures, courir avec leur combinaison néoprène (spécifique à la pratique). Ils ont également la possibilité d’apporter avec eux tout type de matériel (selon le règlement de chaque organisateur : plaquettes de natation, corde…).

Le BURN’N’RUN organisé par Territoire de Sports, association organisatrice du Triathlon de Belfort se court en binôme mixte, masculin et/ou féminin sur un format accessible de type « S » (1.8 km de natation, 9.3 km de course à pieds soit 5 run et 4 swim). Touche originale et aujourd’hui unique en son genre, cette épreuve sera organisée en soirée avec une arrivée de nuit.

Copyright : Triathlon de Belfort