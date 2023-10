Gagnez vos entrées pour le Parc Spirou Provence avec Fun Radio Côte D'Azur

Faites le plein de sensations dans le parc à thème familial 100% bande dessinée à 10 min d’Avignon

Cette année encore, le parc ne cesse de proposer des améliorations pour le confort du public tout au long de sa visite : la végétalisation du parc afin d’obtenir plus de zones d’ombres et le rajout de brumisateurs.

De plus, pour limiter le temps d’attente, le parc propose le click & collect au Moustic et au Vroup Corner. Retrouvez nos menus disponibles et passez commande directement sur votre téléphone, même depuis la file d’attente d’une de nos attractions !

Et si on vous proposait d’aller dans un jeu vidéo grandeur nature ?

C’est le pari de la Kid Paddle Zone qui a ouvert ses portes en été 2022. Au programme : notre dernière attraction Blorks Attack, un véritable disk’O Coaster qui tourne sur lui-même ! Mais ce n’est pas tout : Aqua Slime Project, une balade à travers un labyrinthe végétal et aquatique ! Et on vous propose aussi une pause chez Kid Freezer avec une glace ou un granita, de quoi bien faire descendre la température.

Jamais 2 sans 3 : le festival spirou vous tend les bras !

Après le succès des deux premières éditions, le Festival BD revient au parc. Cette troisième édition aura lieu les 17 et 18 juin 2023. L’occasion rêvée de découvrir les auteurs de vos BD favorites, de dialoguer avec eux, de repartir avec une dédicace et de profiter des animations réservées pour ces journées : dédicaces, mas–terclasses, concours.



Le retour des nocturnes estivales !

Après un essai ayant convaincu plus de 10 000 visiteurs, cette année encore, Spirou et ses amis sont bien décidés à garder les visiteurs auprès d’eux pour s’amuser, et ce, jusqu’au bout de la nuit ! Les samedis 8 et 22 juillet et 5, 19 et 26 août 2023, ça sera l’occasion de profiter de tout le parc mais de nuit ! En résumé, voir le parc sous un autre angle jusqu’à 23 h !



Une tradition : Halloween clôture à nouveau la saison !

Comme chaque saison, le Parc Spirou Provence fermera ses portes après une thématisation complète autour d’Halloween : les décors, les mascottes, tout sera transformé. Un choix salué par le public : 77 000 personnes sur cette période en 2022, soient 48 % de plus comparé à 2019.

Mais ce n’est pas tout ! Parce qu’en plus de la journée, le parc organise à nouveau des nocturnes Halloween : les 28, 29, 30 et 31 octobre 2023. Une initiative qui a conquis près de 20 000 visiteurs l’année dernière !

À propos du parc spirou :

Depuis son inauguration, en juin 2018, le Parc Spirou Provence a accueilli plus d’un million de visiteurs. C’est le premier parc familial d’attractions dans un univers 100 % bande dessinée de Provence Alpes Côte d’Azur. Le Parc Spirou propose à toutes les familles une expérience immersive, chaleureuse et émotionnelle avec des attractions pour tous les âges qui réunissent les personnages emblématiques des Éditions Dupuis. Spirou, Gaston Lagaffe, Lucky Luke, Marsupilami, Boule et Bill, mais également les nouveaux héros comme Petit Poilu ou l’univers de Game Over donnent vie au parc. Un casting inédit, unique, très identifié et plébiscité depuis des décennies par toutes les générations.



Le Parc Spirou est ouvert du 8 avril au 5 novembre (calendrier d’ouverture et horaires disponibles sur Parc-Spirou.com). Facile d’accès, le parc se situe à seulement 10 mn de Carpentras et 15 mn d’Avignon, 50 mn de Nîmes et d’Aix-en-Provence ; à 1h des portes de Marseille, 1h20 de Montpellier et de Valence et à 2h10 des portes de Lyon et de Nice.





