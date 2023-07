Tomorrowland 2023 : comment suivre le festival gratuitement en live

Dans quelques jours seulement, Tomorrowland s'apprête à réunir des millions de festivaliers pour son événement électro de l'été. Un rendez-vous musical unique qui prend place chaque année dans la ville de Boom, en Belgique. Pour l'occasion, les organisateurs prennent soin de proposer un décor sublime, aux couleurs oniriques particulièrement dépaysantes.

Déjà complet, le rendez-vous musical de cet été souhaite faire plaisir à ses fans qui ne pourront pas être présents sur place. Effectivement, il sera possible de suivre le festival depuis chez soi via One World Radio et One World TV, mais aussi sur le site Internet de Tomorrowland. Un joli cadeau pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre au festival. Elles pourront ainsi profiter de sublimes performances des plus grands artistes électroniques du monde.

Assurément, une expérience unique. Pour rappel, Fun Radio, partenaire historique de l'événement depuis de nombreuses années, vous fera suivre l'intégralité du 1er et 2e week-end sur notre antenne, nos réseaux sociaux et notre site Internet, avec plus de 48h de programme exclusif.