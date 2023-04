Gagnez vos invitations pour Grand Singe à la Poudrière de Belfort !

GRAND SINGE

C’est vêtus de masques de primates et de capes dignes de Belphégor que se présentent sur scène Zo, Miqi O et Boucherie Chevaline, les trois Mcs et beatmakers aux noms improbables qui forment Grand Singe. Avec leurs textes dadaïstes qui jouent sur les télescopages de mots et les homophonies, leurs beats rétro-futuristes au groove irrésistible et leur univers mystérieux, ces trois bisontins proposent un hip-hop frais, singulier, exigeant et sauvage.

Plus d'informations ici



Pour jouer :

Nous recontacterons les gagnants.

MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le mercredi 26 avril 2023.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.

Copyright : Poudrière de Belfort