Gagnez vos invitations pour le parc Cigoland avec Fun radio Belfort !

Le Parc cigoland c'est :

- Un lieu de villégiature choisi par de nombreux couples de cigognes blanches. - Une vingtaine d’attractions pour tous les âges.

- Des spectacles et des animations pendant toute la saison

- Des dispositifs et des activités pédagogiques.

- Une végétation fleurie, fruitée, verdoyante, typique Ried.

- De nombreuses espèces d’animaux de la ferme et sauvages.

- Une tradition culinaire alsacienne.

MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 05 mai 2023.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.

3 - 1 entrée adulte + 1 entrée enfant

Copyright : Cigoland