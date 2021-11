Vivez les défis de la boucle avec Fun Radio Belfort

Quel est l'événement ?

Grand Besançon Trail Académie, en collaboration avec EVEN Outdoor et le soutien du Grand Besançon Métropole, vous propose un concept novateur autour de soirées sportives conviviales : Les Défis de la Boucle, un challenge regroupant quatre courses sur le 1er territoire labellisé au niveau national pour ses parcours permanents de trail ! Tous les mercredis soir, après le travail, venez courir sur 4 parcours d'environ 10km en pleine nature, à votre rythme, dans une ambiance conviviale et festive.

Le programme de l'événement

ETAPE 1 – 17 NOVEMBRE 2021 – Départ à 19h30

10 km – 450 D+ | Châtillon-le-duc

ETAPE 2 – 24 NOVEMBRE 2021 – Départ à 19h30

11 km – 310 D+ | Pelousey

ETAPE 3 – 01 DÉCEMBRE 2021 – Départ à 19h30

10 km – 290 D+ | Dannemarie-sur-Crête

ETAPE 4 – 08 DÉCEMBRE 2021 – Départ à 19h30

10 km – 300 D+ | Besançon

Les inscriptions et informations ici :

https://lesdefisdelaboucle.com



Jeu

Gagnez vos dossard en jouant sur le Facebook de Fun Radio Belfort.



https://www.facebook.com/FunBelfort