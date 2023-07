Rosalía et Rauw Alejandro se séparent après 3 ans de relation

Une nouvelle surprenante pour l'un des couples les plus populaires du moment. Rosalía et Rauw Alejandro, ensemble depuis plus de trois ans, se séparent après s'être promis des fiançailles en mars dernier dans la chanson Beso. D'après les informations de People, les deux artistes, pourtant très complices à la vie comme à la scène, ont mis fin à leur relation entamée en fin d'année 2019. Une annonce particulièrement surprenante quant on sait que les anciens amants partageaient encore il y a peu des moments complices, aussi bien sur scène que dans leurs clips musicaux.

"Des sources ont indiqué qu’en dépit de leur amour et leur respect mutuel, ils sont tombés d’accord pour mettre un terme à leurs fiançailles", précise le magazine américain. Rauw Alejandro a pris la parole sur ses réseaux sociaux afin d'apporter quelques précisions sur cette décision commune avec la chanteuse espagnole.

"Oui, il y quelques mois, Rosi et moi avons mis fin à nos fiançailles. Il y a des milliers de problèmes qui peuvent causer une rupture, mais dans notre cas ce n'était pas à cause de l'infidélité. Pendant ce temps que je prends pour digérer tout cela, des allégations publiques erronées ont surgi, et par respect pour elle, nos familles et tout ce que nous vivons, je ne pouvais pas rester silencieux et continuer à les regarder alors qu'ils essayaient de détruire davantage l'histoire d'amour que Dieu m'a permis de vivre", a-t-il écrit en story Instagram. Pour l'heure, Rosalía n'a pas encore pris la parole.