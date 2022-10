VIDÉO - La chanteuse Rosalía victime d'un jet de projectile au visage en plein concert

Une fin de concert que le chanteuse aurait préféré éviter. Rosalía est la sensation musicale du moment. Ses titres sont un véritable succès et font d'elle la star latino la plus influente de l'industrie musicale. En témoignent les chiffres stratosphériques que la jeune femme atteint sur les plateformes de streaming avec plus de 39 millions d'écoutes chaque mois sur Spotify. Alors forcément, lorsque la chanteuse de 30 ans monte sur scène, l'effervescence se fait ressentir chez ses fans.

Alors en plein concert à San Diego, aux États-Unis, le 2 octobre, dans le cadre de sa tournée mondiale "Motomami World Tour", l'interprète de Despechá a eu la désagréable surprise de terminer son concert sur une fausse note puisqu'une personne du public lui a adressé un bouquet de fleurs. Une attention qui aurait pu paraître délicate si celle-ci n'avait pas terminé sur le nez de l'artiste espagnole qui visiblement a été surprise par ce geste. Rosalía s'est montrée agacée, mais a préféré rester professionnelle en s'amusant de la situation. Dans les nombreuses vidéos dévoilées, on l'aperçoit faire mine de décocher une flèche vers son assaillant. Plus tard, dans la soirée, la star a souhaité adresser un message à son public.

"S'il vous plaît, ne jetez pas d'objets sur la scène, et si vous êtes à ce point fan de Motomami que vous voulez en jeter quand même, alors jetez-les du côté opposé de l'endroit où je me trouve", a-t-elle écrit sur Twitter. Un message qui on l'espère saura être entendu.