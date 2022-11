TikTok : David Voinson, l'humoriste incontournable du réseau social

David Voinson et Justine pour le "Justine Tok"

Il aime imiter les filles et le fait de façon hilarante. David Voinson cumule plus d'un million d'abonnés sur TikTok et parvient à faire rire de nombreux internautes grâce à ses vidéos particulièrement drôles dans lesquelles il met en avant différents personnages. Il caricature souvent les couples en situation de conflit.

À travers ses contenus, il parvient à évoquer de nombreux sujets importants. "J'essaye de faire attention afin que le personnage de la blonde ne soit stéréotypé et dans un extrême. J'essaye toujours de dire des choses sincères et sensées", a évoqué l'humoriste au micro de Fun Radio.

David Voinson espère continuer à faire rire encore longtemps son public. Entre one-man-show et projets ciné, le jeune homme ne manque pas de projets pour espère embrasser une carrière aussi prestigieuse que son ainé Kev Adams, dont il a assuré à mainte reprise les première parties de ses spectacles.

>> Justine Tok. Chaque semaine, Justine reçoit les personnalités françaises les plus marquantes du réseau social TikTok. Sans détour et avec beaucoup d'humour, elles se confient à son micro dans un long entretien. Comment fonctionne la plateforme ? Peut-on faire de TikTok son vrai métier ? Qui se cache derrière ces pseudos ? Vous saurez tout de vos créateurs de contenus préférés grâce à ce podcast Fun Radio.