VIDÉO - David Guetta : découvrez son nouveau titre "Family" avec Bebe Rexha, Ty Dolla Sign et A Boogie wit da Hoodie

Ce vendredi 29 octobre, l'actualité musicale a été dense avec le morceau de Kungs, mais également celui de David Guetta. Le DJ numéro 1 du Top 100 DJ Mag a fait son grand retour avec la sortie d'un nouveau titre intitulé Family. Trois artistes accompagnent le Français : Bebe Rexha, qui avait déjà travaillé avec Guetta en 2018 sur Say My Name en compagnie de J. Balvin, Ty Dolla $ign et A Boogie wit da Hoodie.

Si Guetta adore produire des morceaux dits "clubs", taillés pour les festivals, Family est en direction d'un large public, avec un refrain entêtant qui fait déjà le tour de la planète et que Fun Radio a immédiatement intégré à sa playlist.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !