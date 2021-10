Kungs à propos de "Lipstick" : "Ce nouveau titre a plus de folie que 'Never Going Home'"

Il n'a clairement pas fini de nous faire danser. Après nous avoir livré le tube de l'été 2021 avec le très joyeux Never Going Home, voici qu'il revient avec un nouveau morceau tout aussi efficace. Intitulé Lipstick, le titre à tout de la patte du DJ français. Des sonorités proches de celles des années 80 et un refrain particulièrement dansant, le roi de la bamboche frappe encore en cette fin d'année.

"Je trouve que Lipstick à un poil plus de folie que Never Going Home. Je l'ai joué qu'une seule fois pour l'instant et les gens sont devenus fous", a souligné le jeune artiste de 24 ans au micro de Fun Radio. Interrogé par des auditeurs et auditrices de notre antenne, Kungs n'a pas manqué d'évoquer la sortie imminente de son prochain album, prévu pour janvier 2022, et attendu de pied ferme par tous ses fans.

"Je viens officiellement de le terminer hier [jeudi 28 octobre, ndlr]. Et je suis super heureux parce que ça fait hyper longtemps que je bosse dessus. Il y aura une dizaine de titres. Il y a peut-être des featurings. Il sort en janvier et j'en suis très fier. (...) Il y aura des dates en France et notamment Club Azur à Paris, au Bridge [soirée de folie durant laquelle le DJ mixe ses meilleurs titres]."