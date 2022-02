VIDÉO - Kygo : sa collaboration tant attendue avec DNCE est sortie, voici "Dancing Feet"

Ce titre sera un succès à coup sûr. Kygo et DNCE viennent de proposer en ce vendredi 25 février 2022 Dancing Feet, un son très réussi qui mélange les sonorités deux entités. D'un côté, le DJ star norvégien, auteur de Stargazing ou encore Stole the Show, de l'autre le groupe mené par Joe Jonas , Jack Lawless et JinJoo Lee, de retour après une pause de trois ans.

L'accueil du public a été excellent sur les réseaux sociaux. Le titre est déjà en playlist sur Fun Radio. Le clip, tourné à Miami il y a plusieurs semaines, ne sera pas publié sur YouTube ce vendredi en raison du conflit en Ukraine. Les artistes ont souhaité différer sa mise en ligne au lundi 28 février au matin.

