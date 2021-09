Hakim Jemili et Alice Totino

Le Best of de "La Story d'Alice" au Parc des Princes

Le Best of de "La Story d'Alice" au Parc des Princes

Une émission particulièrement drôle. Dimanche 12 septembre, Alice Totino vous a proposé une belle surprise. En direct du Parc des Princes, notre animatrice, qui officie chaque dimanche sur notre antenne, a convié l'un des humoristes les plus amusants du moment... Hakim Jemili. Pendant près de deux heures, en bord de pelouse, les deux complices d'un soir nous ont dévoilé de nombreuses séquences particulièrement savoureuses.

Nathan, un fidèle auditeur de l'émission et fan du club parisien a eu droit à une belle surprise de la part des équipes. Leslie Benaroch du média Public nous a dévoilé les histoires d'amour des footballeurs. Augustin, le maître des clés du Parc des Princes, nous a confié des anecdotes sur ce stade de foot mythique. Et comme chaque semaine, Melody des Éclaireuses nous a fait part de son bon coup.

On vous laisse savourer toutes ces séquences dans le Best of vidéo disponible ci-dessus. Pour rappel, La Story d'Alice est diffusée chaque dimanche, de 21 heures à minuit sur Fun Radio.