VIDÉO - Martin Garrix dévoile le fantastique tube en puissance "Real Love"

Un morceau aux allures de tube. Real Love, nouvelle pépite signée Martin Garrix vient d'être dévoilée ce vendredi 22 septembre. Le morceau, sur lequel on retrouve la sublime voix de Lloyiso, est d'une efficacité folle.

L'artiste de 27 ans, qui avait dévoilé Sentio en 2022 et remporté le prestigieux titre de meilleur DJ de la planète cette même année, nous avait expliqué que cette nouvelle chanson avait été jouée trois fois lors de ses shows.

"On a enregistré 3 musiques avec Lloyiso et l'une d'elles était Real Love. Je suis très excité par ce titre. J'ai rencontré cet artiste formidable lorsque j'étais à New York en juin dernier", avait-il confié au micro de Fun Radio. Le morceau a été joué pour la 3e fois lors de son passage sur la scène du Touquet Music Beach Festival. Real Love, véritable tube en puissance, est à découvrir toute cette journée sur notre antenne.