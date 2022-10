Top 100 DJ's by "DJ Mag" : Martin Garrix, sacré meilleur DJ de la planète en 2022

Un sacre qui vient couronner une année exceptionnelle. Martin Garrix vient d'être désigné meilleur DJ du monde en 2022. L'artiste de 26 ans arrive en tête du Top 100 by DJ Mag, un classement qui met en lumière les artistes électro incontournables de l'année. Le jeune Néerlandais devance donc David Guetta (2e du classement), tenant du trophée qui avait été récompensé deux années de suite (2020 et 2021). Martin Garrix récupère donc une place qu'il n'avait plus obtenue depuis 2016, 2017 et 2018.

On retrouve ainsi dans le classement, Dimitri Vegas & Like Mike (3e du classement), Alok (4e du classement), Armin van Buuren (5e du classement), Afrojack (6e du classement), Steve Aoki (7e du classement), Timmy Trumpet (8e du classement), Don Diablo (9e du classement), Oliver Heldens (10e du classement). D'autres Français apparaissent dans le classement - disponible entièrement sur le site Internet de DJ Mag - puisqu'il s'agit de DJ Snake qui se positionne à la 44e place et Ofenbach à la 80e place.

Cette distinction vient donc récompenser une année particulièrement intense pour Martin Garrix puisque le DJ a pu dévoiler son tout premier album studio, baptisé Sentio. "Cet album est un projet un peu fou, car je l'ai créé pendant le confinement. Il n'y avait plus aucune soirée et festival. Et je dois bien avouer que ça m'a fait très bizarre. Mais lorsque tout est revenu, j'ai eu tellement d'adrénaline et d'excitation pour faire de la musique hyper festive. (...) J'avais envie de faire un disque amusant ", a confié Martin Garrix lors de son passage dans Le Studio Fun Radio. L'artiste pourra donc exposer fièrement son trophée lors de ses nombreuses prestations scéniques. Rappelons que Martin Garrix fait partie des DJ les plus plébiscités par les festivals en été.