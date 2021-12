VIDÉO - Séquences touchantes, chroniques délirantes... La riche année 2021 de Bruno sur Fun Radio

Depuis la rentrée, l'équipe de Bruno sur Fun Radio a vécu des moments pour le moins incroyables sur l'antenne de Fun Radio. Des invités prestigieux, des interventions d'auditeurs et auditrices marquantes, des jeux délirants partagés sur les ondes.

En quelques mois seulement, l'année 2021 s'est avérée particulièrement surprenante et touchante. Interrogés sur les moments forts vécus sur Fun Radio, les membres de la matinale ont dévoilé, un à un, les séquences marquantes de ce début de saison radiophonique.

Qu'il soit question d'un rêve de Noël très touchant dans lequel un auditeur a ému nos animateurs et animatrices Bruno et Christina ou bien d'une chronique très drôle dans laquelle Pino se retrouve déguisé en grenouille, ces douze derniers mois ont été particulièrement intense et riche en émotions.