VIDÉOS - Doja Cat, Farruko, Black Eyed Peas... Découvrez notre playlist idéale du mois d'octobre

L'été vous semble désormais loin, place maintenant à Halloween et aux premiers pulls. Plusieurs morceaux prolongent pourtant les vacances en ce début du mois d'octobre. On pense en premier lieu à Farruko et son tube Pepas, qui domine tout simplement les premières places dans plusieurs pays de la planète. La combinaison entre le côté latino de l'artiste et la production électro est parfaite. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui puisqu'il vient de dévoiler un nouveau morceau, El Incomprendido, et un album, LA 167.

Dans la même veine, on retrouve Ana Mena. Si vous avez aimé A Un Paso De La Luna, vous allez adorer la suite, Un Beso De Improviso, où elle est toujours accompagnée du rappeur italien Rocco Hunt. Parmi les stars de ce mois d'octobre, les Black Eyed Peas sont à l'honneur avec Hit It, en collaboration avec Saweetie et Lele Pons. Les mélomanes reconnaîtront le sample d'Ini Kamoze, Here Comes The Hotstepper.



Doja Cat enflamme également les playlists avec son Woman. Enfin, notre coup de cœur électro se nomme Dopamine du DJ allemand Purple Disco Machine, récemment reçu par Bruno sur Fun Radio.