VIDÉOS - Ed Sheeran et J Balvin sortent "Sigue" et "Forever My Love", deux sons inédits

Quand deux des plus grandes stars du monde unissent leurs forces, c'est forcément incroyable et surprenant. Les deux collaborations d'Ed Sheeran et J Balvin, Sigue et Forever My Love, viennent de sortir. Le premier est un morceau latino rythmé, parfait pour les soirées, tandis que le second est une ballade acoustique. Né en Angleterre, Ed Sheeran chante en espagnol pour la première fois de sa vie.

Ed Sheeran a expliqué sur Twitter comment il avait travaillé avec J Balvin : “Je l’ai rencontré dans une salle de sport à New York l’année dernière. Nous étions juste lui et moi, très tôt le matin. J’ai reconnu sa voix quand il était au téléphone. Je suis juste monté pour lui dire bonjour. Nous avons bavardé si longtemps que nous avons fini par déjeuner ensemble, puis prendre le thé l’après-midi. (…) Quand je suis revenu à New York pour des spectacles, nous avons décidé de passer une journée en studio. Cela a conduit à beaucoup de choses que vous découvrirez bientôt. Mais les deux premières musiques que nous avons écrites sont Sigue et Forever My Love. Elles sortent bientôt. Je les adore. Il voulait m’amener dans son monde, et je voulais l’amener dans le mien. C’était un défi d’apprendre l’espagnol pour ça et je me suis tellement amusé à le faire. J’espère que vous aimerez ça autant que moi et faites attention, d’autres sont à venir.”

Cette semaine, Ed Sheeran a annoncé l’organisation d’un concert caritatif pour l’Ukraine en compagnie de Camila Cabello depuis Birmingham et qui sera diffusé sur la télévision anglaise. Quant à J Balvin, il lancera une tournée en Amérique du Nord.

