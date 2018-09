Avec Top Gun Voltige gagnez votre vol sensation de voltige

publié le 02/09/2018 à 19:58



Cette semaine, écoutez Fun Radio Atlantique entre midi et 16h avec Morgan, dès que vous entendez le signal du smashfun, appelez Fun Radio au 02 40 08 06 06 et gagnez une session de voltige aérienne, survolez la région, vivez des sensations fortes et exceptionnelles.

Voltige aérienne avec Top Gun Voltige

Pour avoir l’occasion de traverser le ciel en avion et de s’éblouir par la beauté de la nature lors de quelques figures de voltige aérienne, c’est chez Top Gun Voltige qu’il faut se rendre. Lors d’un vol, les participants subissent des accélérations de +5G à -1G en réalisant les grands classiques de la voltige aérienne : looping, tonneau, renversement, Immelman, vol dos, rétablissement tombé, retournement, tonneau barriqué pour découvrir les sensations de la voltige aérienne en toute sécurité avec le site Top Gun Voltige et Fun Radio Atlantique, le son dancefloor.