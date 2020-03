Double Fun : remportez un Iphone 11 et un Amazon Echo

Double Fun Lumix et Sound of Legend

publié le 24/03/2020 à 10:52

Et si le gagnant c'était vous ? À l'occasion du Double Fun, notre antenne vous offre la possibilité de remporter le dernier smartphone de la marque à la pomme ainsi que l’assistant vocal signé Amazon.

Pour être l'heureux(se) gagnant(e), il vous suffit d'écouter Fun Radio. Dès lors que vous entendez les titres de LUM!X et Sound of Legend mixés à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 32 28 (0,50€/min + prix d'un appel), et à vous les deux objets !

Bonne chance à toutes et à tous. #DoubleFun. Chacun chez soi et ensemble sur Fun Radio ! Fun Radio vous accompagne pendant le confinement avec toutes vos émissions préférées.