Double Fun : remportez votre pack Apple (iPhone et Airpods)

Double Fun Martin Garrix et Kygo

publié le 19/05/2020 à 11:14

Fun Radio vous offre votre pack Apple ! À l'occasion de ce nouveau Double Fun, notre antenne vous propose de participer à notre jeu afin de gagner l'iPhone SE et une paire de Airpods.

Dès lors que vous entendez les titres mixés à la suite des deux artistes, Martin Garrix et Kygo, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 32 28 (0,50€/min + prix d'un appel), et à vous le pack Apple de vos rêves.

Nos animateurs et animatrices qui vous proposent chaque jour de nouveaux contenus à travers différents jeux présents à l'antenne. Branchez-vous sur Fun Radio pour suivre leur émission en direct.