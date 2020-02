Fun Radio invite les étudiants Nantais au The N'Joy Winter!

publié le 14/02/2020 à 15:00

Fun Radio présente: The N’Joy Winter à Sèvremont, en Vendée ! Samedi 07 Mars, dès 22h, retrouvez Damien R.K., Boostee ainsi que Lucien Dahais & plein d’autres surprises !

AFFICHE THE NJOY WINTER

Et on vous offre vos places cette semaine à Nantes !

Rendez-vous mercredi prochain (Le 19 Février) au Restaurant Universitaire du campus du Tertre, entre midi et 14 heures pour remporter vos pass pour la soirée !

Des hôtesses seront sur place et vous distribueront gratuitement vos bulletins de participation à remplir, et à déposer dans l'urne Fun Radio sur place, ou au 6 Rue Du Calvaire à Nantes avant le 24 Février 2020.

The N’Joy Winter à Sèvremont, en Vendée, c’est avec Fun Radio Atlantique – Le son dancefloor!

Plus d'infos sur leur site internet, et sur la page Facebook de l'événement!

Le résultat du jeu se fera le Lundi 24 Février 2020. Tirage au sort à l'antenne durant le 12h-16h de Fun Radio, bonne chance !

Corentin Fun Radio Partager la citation