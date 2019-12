Fun radio vous offre le jeu "Avicii InVector" sur PS4 et Xbox One

publié le 10/12/2019 à 15:56

C'est un brillant hommage. Afin de rendre honneur à Avicii, décédé le 20 avril 2018, le studio de développement Hello There Games, en partenariat avec Wired Productions Ltd, a souhaité offrir aux fans du défunt DJ une expérience unique : transposer dans un jeu vidéo rythmique les plus belles chansons de l'artiste au travers de magnifiques circuits très colorés et agréables à parcourir.

Au travers d'un petit vaisseau spatial (qui n'est pas sans rappeler les véhicules du jeu Wipeout), vous êtes plongés dans l'espace avec comme fond musical les meilleurs titres d'Avicii. I Could Be The One, Wake Me Up, Addicted To You ou bien encore Hey Brother, les 25 musiques disponibles vous raviront à coup sûr. Le but du jeu ? Appuyer sur les bonnes touches aux bons moments une fois que c'est indiqué à l'écran, un peu comme dans le type de jeu Guitar Hero, Rock Band, ou bien encore DJ Hero.

En solo ou à plusieurs, le jeu qui a été supervisé avec le DJ suédois, puis avec sa famille en son honneur, ne manquera pas de vous ravir manettes en mains. À l'occasion de la sortie du jeu, ce mardi 10 décembre, Fun radio vous offre la possibilité de remporter un exemplaire sur PS4 ou Xbox One. Pour gagner votre jeu Avicii InVector, il vous suffit d'écouter Fun radio toute cette journée.

> AVICII Invector | Heaven Tribute Launch Trailer | Out Now ◢ ◤