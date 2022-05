Le son de la semaine : gagnez votre iPhone 13 et vos AirPods Pro sur Fun Radio

Un combo qui vous ravira à coup sûr. Fun Radio vous envoie le dernier smartphone d'Apple ainsi que leurs derniers écouteurs - à savoir l'iPhone 13 et les AirPods Pro. Pour remporter ce lot, repérez le son de la semaine.

Pour ça, il vous suffit d'écouter tous les jours l'antenne de Fun Radio. Une fois que vous entendez le morceau Crazy What Love Can Do de David Guetta, envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS) afin de vous inscrire.

Rendez-vous entre 16h et 19h pour découvrir le nom du gagnant ! N'oubliez pas, le son de la semaine peut tomber à tout moment... seulement sur Fun Radio.