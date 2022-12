Le son de la semaine : gagnez votre Nintendo Switch OLED avec "Just Dance 2023 Edition"

La Nintendo Switch OLED et le jeu vidéo du moment Just Dance 2023 Edition, sortie le 22 novembre et signé Ubisoft, à l'approche de Noël. C'est ce que Fun Radio vous offre cette semaine grâce à notre jeu hebdomadaire incontournable.

Pour remporter les deux gains, rien de plus simple. Il vous suffit d'écouter tous les jours l'antenne de Fun Radio. Une fois que vous entendez le titre Million Dollar Baby de Ava Max, envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS) afin de vous inscrire.

Rendez-vous entre 16h et 19h dans Le Studio Fun Radio pour découvrir le nom du gagnant ! N'oubliez pas, le son de la semaine peut tomber à tout moment... seulement sur Fun Radio.