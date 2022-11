Le son de la semaine : remportez votre Nintendo Switch OLED sur Fun Radio

Fun Radio vous envoie la Nintendo Switch OLED chez vous. Vous êtes fan de jeux vidéo et vous rêvez d'obtenir la console hybride la plus stylée du moment ? Repérez le son de la semaine sur Fun Radio.

Pour remporter votre console de jeu, rien de plus simple. Il vous suffit d'écouter tous les jours l'antenne de Fun Radio. Une fois que vous entendez le morceau Love Me Now de Ofenbach, envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS) afin de vous inscrire.

Rendez-vous entre 16h et 19h pour découvrir le nom du gagnant ! N'oubliez pas, le son de la semaine peut tomber à tout moment... seulement sur Fun Radio.