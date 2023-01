Le son de la semaine : remportez l'iPhone 14 d'Apple sur Fun radio

Le tout dernier smartphone d'Apple. Ça vous dit ? Fun Radio vous offre le smartphone d'Apple, l'iPhone 14. Repérez le son de la semaine sur Fun Radio.

Pour le remporter, rien de plus simple. Il vous suffit d'écouter tous les jours l'antenne de Fun Radio. Une fois que vous entendez le morceau Back To You de Lost Frequencies, envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS) afin de vous inscrire.

Rendez-vous entre 16h et 19h pour découvrir le nom du gagnant ! N'oubliez pas, le son de la semaine peut tomber à tout moment... seulement sur Fun Radio.