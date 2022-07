Le son de la semaine : remportez votre iPhone 13 sur Fun Radio

L'iPhone 13 livré à la maison. Fun Radio vous offre la possibilité de remporter le dernier smartphone de la maque à la pomme, l'iPhone 13, cette semaine avec notre jeu hebdomadaire.

Pour le remporter, rien de plus simple. Il vous suffit d'écouter tous les jours l'antenne de Fun Radio. Une fois que vous entendez le titre Don't You Worry de Black Eyed Peas, David Guetta et Shakira envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS) afin de vous inscrire.

Rendez-vous entre 16h et 20h pour découvrir le nom du gagnant dans Le Studio Fun Radio ! N'oubliez pas, le son de la semaine peut tomber à tout moment... seulement sur Fun Radio.