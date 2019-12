Remportez vos places pour le Gotaga On Tour au Grand Rex

publié le 11/12/2019 à 13:49

C'est la star des manettes. Gotaga, 26 ans, fait partie des personnalités les plus suivies par la communauté gaming. Sa particularité ? Il filme ses exploits vidéoludiques qu'il diffuse sur YouTube (plus de 3,5 millions d'abonné.es) ou bien encore Twitch. Gears of War, Call Of Duty, Fortnite… ces jeux n'ont aucun secret pour lui.

Le jeune homme excelle manettes en mains. Rapide et terriblement efficace lorsqu'il joue, le streamer natif de Mantes-la-Jolie s'est lancé dans un tour de France avec Red Bull - son sponsor - où il va à la rencontre de ses fans mais où il organise aussi des compétitions de jeux. À l'occasion de la finale du Gotaga On Tour, qui prendra place au Grand Rex, le 13 décembre prochain, Fun Radio vous offre des places pour aller assister à cet évènement qui s'annonce grandiose.

Gotaga et son co-host Doigby accueilleront sur scène les huit finalistes qui se sont qualifiés sur les étapes précédentes de La Rochelle, Marseille et Lille. Ils donneront le meilleur d’eux-mêmes dans une ultime compétition sur Fortnite pour tenter de remporter l'incroyable somme de 50 000 euros. Le Grand Rex accueillera sur sa scène mythique Oslo (Vitality), Skite (LeStream), Teeqzy (Prism), Airwaks (Solary), BadSniper (Vitality), Kinstaar (Solary), Nikof (Solary) et Noward (Cooler) pour un show déjanté !



Les fans ne seront pas en reste puisque les derniers gagnants du concours mis en place par Red Bull et Gotaga rejoindront ce dernier sur scène pour un affrontement en mode créatif devant la foule déchaînée du Grand Rex. L'évènement s'annonce dantesque puisque lorsque celui-ci avait eu lieu à Lille, plus de 250 000 viewers uniques avaient été comptabilisé sur la plateforme Twitch.