All Stars : David Guetta par... David Guetta

Qui n'a jamais écouté un tube de David Guetta ? Just a Little More Love, When Loves Takes Over ou bien encore I Gotta Feeling qu'il a produit pour les Black Eyed Peas. Tous ont fait danser le monde entier. Dans All Stars, un podcast original de Fun Radio, le DJ se confie intimement sur les moments forts de son incroyable carrière.

Artiste majeur de la scène électro mondiale, il raconte ses premiers pas dans les clubs de la capitale en tant que DJ introverti, ses soirées mémorables à Ibiza avec son ex-femme Cathy Guetta avec laquelle il a bâti un véritable empire ou bien encore ses collaborations avec la crème des artistes internationaux.

Le DJ producteur, visionnaire - récemment élu meilleur DJ du monde par le magazine DJ Mag - évoque les moments marquants de sa carrière qui ont contribué à faire de lui un artiste incontournable.

Au micro de Sébastien Joseph, ancien directeur des programmes de Fun Radio pendant dix ans, David Guetta multiplie les confidences et partage des anecdotes étonnantes.

