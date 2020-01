publié le 03/01/2020 à 11:41

L'affiche fait frissonner. Les organisateurs de Coachella ont dévoilé, ce vendredi 3 janvier, les artistes qui viendront fouler la prestigieuse scène américaine située en Californie, dans un magnifique désert, où influenceuses et influenceurs y enchaînent les photos. Comme chaque année, le festival, créé en 1999, aura droit à son lot d'artistes internationaux.

Calvin Harris, Black Coffee, Tchami, Flume ou bien encore Madeon joueront leurs plus grands tubes devant les quelques dizaines de milliers de festivaliers. L'évènement aura lieu du vendredi 10 au dimanche 19 avril 2020.

Si vous souhaitez y assister, sachez que le premier week-end est d'ores et déjà complet. En revanche, il vous sera possible d'être présents pour le second week-end moyennant finance : comptez 429 dollars (soit 385 euros) à 999 dollars (soit 897 euros).

Lieu incontournable de la fête, Coachella est le festival le plus rentable à travers le monde. En 2018, l'évènement avait rapporté près de 115 millions de dollars, souligne le magazine Forbes.