Daft Punk : un set inédit datant de 1995 retrouvé et mis en ligne

publié le 25/01/2021 à 10:26

Un cadeau qui ravira les fans du duo robotique. Deux cassettes audio inédites datant de 1995 de Daft Punk ont été retrouvées. Celles-ci, enregistrées lors de leur passage dans une boîte de nuit française, Le Privé, située non loin d'Avignon, ont été découvertes par le fils du propriétaire des lieux 25 ans plus tard dans ses archives.

Benoît Chow, ayant entendu les témoignages de son père, affirmant avoir reçu le célèbre duo français dans son club, s'est mis à la recherche de ce précieux sésame, un set inédit d'une durée de presque trois heures. Le duo français n'était pas encore immensément connu (et masqué) à cette époque et faisait la tournée des clubs en France pour promouvoir sa musique underground, bien loin des titres plus populaires comme Get Lucky avec Pharell Williams ou I Feel It Coming avec The Weeknd.

Une découverte qui n'a pas manqué d'alimenter les réseaux sociaux et les médias. Partagé en masse, ce set inédit, a été diffusé par Benoît sur internet. On vous laisse savourer l'audio disponible ci-dessus.