VIDÉO - Bob Sinclar, DJ Snake, Daft Punk... Découvrez notre playlist DJ's français

publié le 06/05/2020 à 18:17

Une playlist 100% frenchie. Notre antenne soutient les DJ's français et vous propose de découvrir au travers de cette vidéo les titres les plus cultes de nos artistes. Certains ont forcément dû vous marquer à une période, peut-être, importante de votre vie.

Que ce soit un souvenir mémorable des Daft Punk avec leur morceau One More Time, ou bien DJ Snake avec son cultissime Let Me Love You, les artistes français ont marqué avec leur patte si singulière la scène électro mondiale.

Avec des DJ's comme Bob Sinclar, véritable pilier de la French touch qui a insufflé de nouvelles sonorités, mais aussi David Guetta, véritable machine à tubes, notre pays n'a pas à rougir de la concurrence, bien au contraire. C'est la raison pour laquelle on vous laisse (re)découvrir les tubes français les plus iconiques qui ont jalonné ces dernières années dans la musique électro.